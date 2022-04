Vai a cena e scopri chi ha commesso il “delitto”: con il ricavato il circolo Mcl Il Gorinello acquista i giochi per i bambini

CAMPI BISENZIO – Il Gorinello si tinge di giallo ma lo fa un nobile scopo. Battute a parte, appuntamento da non perdere il prossimo 22 aprile al circolo Mcl Il Gorinello a San Piero a Ponti. A partire dalle 20, infatti, prenderà il via una “Cena con delitto” e ogni tavolo sarà formato da una […]

CAMPI BISENZIO – Il Gorinello si tinge di giallo ma lo fa un nobile scopo. Battute a parte, appuntamento da non perdere il prossimo 22 aprile al circolo Mcl Il Gorinello a San Piero a Ponti. A partire dalle 20, infatti, prenderà il via una “Cena con delitto” e ogni tavolo sarà formato da una squadra che avrà come compito quello di scoprire chi il delitto lo ha commesso… per partecipare (adulti 20 euro, bambini 12 euro) è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0558999717. Fondamentale: il ricavato della serata servirà a finanziare l’acquisto del nuovo “castello” per i bambini nel giardino dello stesso circolo di via del Santo.