Vai a pattinare con il logo della Pro Campi: l’ingresso alla pista costa meno

CAMPI BISENZIO – Ufficializzato l’accordo fra Pro Campi e i proprietari della pista sul ghiaccio aperta dall’inizio di dicembre nel centro del Comune. In cosa consiste? Dal lunedì al giovedì si potrà pattinare… in convenzione. In altre parole tutti i bambini/ragazzi accompagnati da un adulto (gruppi di minimo 5 persone, massimo 20) pagheranno 3 euro per un’ora. contro gli 8 euro previsti sempre per un’ora e i 6 per mezz’ora. Per usufruire della promozione è sufficiente presentarsi alla cassa con il logo della Pro Campi (che pubblichiamo qui di seguito) visibile sul cellulare. Un’opportunità, quindi, da prendere al volo per associazioni, gruppi e famiglie.