Valerio (FdI): “Alluvione, una commissione speciale, ma non troppo. Opposizione messa nell’angolo”

CAMPI BISENZIO – “Una commissione speciale, ma non troppo: il capo gruppo di Fratelli d’Italia, Roberto Valerio, definisce così la commissione consiliare speciale sull’alluvione “varata” nei giorni scorsi dal consiglio comunale. “La percezione che ho avuto – spiega – è che la maggioranza non fosse poi così tanto convinta di istituirla. Ora vediamola all’opera questa commissione consiliare speciale e, soprattutto, se alle parole seguiranno i fatti”. “È stato un “parto” difficile – aggiunge Valerio – e solo dopo quasi cinque mesi dal disastro, la maggioranza ha fatto prendere finalmente il volo alla tanto attesa commissione speciale. Ma l’opposizione, come era prevedibile, è nell’angolo: la presidenza è nelle mani della maggioranza, facendo così venire meno una prassi che demanda a un rappresentante delle opposizioni la conduzione delle commissioni di controllo, garanzia e di inchiesta/speciali. Un fatto molto anomalo”.

E ancora: “Forse c’è il timore di accertare fatti e responsabilità perché, a differenza di quanto si cerca di far credere, delle responsabilità oggettive, molto probabilmente, ci sono eccome. Un altro aspetto che ha deluso le minoranze è dettato dal fatto che alcuni gruppi consiliari sono rimasti fuori senza la possibilità di avere un proprio rappresentante e quindi un ruolo attivo all’interno della commissione. Come è noto, in questi mesi vari esponenti politici regionali e locali, tecnici più o meno esperti e presidenti di enti preposti hanno ripetuto che è tutta colpa dei cambiamenti climatici, imprevedibili ed eccezionali. Ecco, con questa narrazione riduttiva di quanto successo, tutti i Comuni alluvionati vengono raccolti in un unico fascio, ma sappiamo benissimo che non è affatto così perché ogni Comune ha la sua storia e il suo habitat, la sua configurazione idrografica e orografica: sarà proprio compito della commissione speciale chiarire e mettere nero su bianco il perché del disastro, cosa è stato fatto prima del 2 novembre e cosa e stato fatto durante e soprattutto quello che si sta facendo e si farà per scongiurare altri disastri simili a Campi Bisenzio”.