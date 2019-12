CALENZANO – In occasione, venerdì 3 gennaio, del ricordo della Battaglia di Valibona e delle celebrazioni promosse dal Comune per il 76° anniversario, l’associazione CasaMatta organizza una camminata “Camminando con CasaMatta”. La partenza è alle ore 9 da CasaMatta, è previsto il pranzo a sacco e rientro verso le ore 17. Alle 12 l’associazione parteciperà alla cerimonia organizzata dai Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio. Per informazioni: 3401005167.