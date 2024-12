Valibona, le celebrazioni il 3 gennaio 2025

CALENZANO – Si terranno il 3 gennaio le celebrazioni da parte dei comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio e con Anpi, per ricordare la battaglia di Valibona. Quella di Valibona è stata la prima battaglia della Resistenza in Toscana, dove rimasero uccisi per mano dei fascisti il comandante partigiano Lanciotto Ballerini e il mitragliere Luigi […]

CALENZANO – Si terranno il 3 gennaio le celebrazioni da parte dei comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio e con Anpi, per ricordare la battaglia di Valibona. Quella di Valibona è stata la prima battaglia della Resistenza in Toscana, dove rimasero uccisi per mano dei fascisti il comandante partigiano Lanciotto Ballerini e il mitragliere Luigi Giuseppe Ventroni, mentre il russo Andrej Vladimiro fu catturato e giustiziato. A Calenzano il ritrovo è fissato al cimitero comunale, dove alle 10 sarà ricordato il partigiano Vladimiro; la cerimonia proseguirà alle 10.15 in largo Pierantozzi per l’omaggio alla memoria del maresciallo dei carabinieri Alfredo Pierantozzi, ucciso a margine della battaglia dai fascisti perché si opponeva alla rappresaglia. Alle 10.30 sarà deposta la corona al monumento ai caduti della battaglia sulla facciata del Municipio di Calenzano in piazza Vittorio Veneto. Alle ore 12 si terrà la commemorazione della battaglia al cippo di Valibona con le delegazioni dei Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio e dell’Anpi. Per chi volesse raggiungere il Memoriale, è prevista la partenza di una camminata, a cura di Assieme e Casa del Popolo di Calenzano, alle 9,30 all’altezza del Tiro al volo. Alle 21,15 al Teatrodante Carlo Monni a Campi Bisenzio, è previsto lo spettacolo teatrale, a ingresso gratuito, “Grazie Lanciotto”, in memoria di Lanciotto Ballerini.