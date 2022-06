Valigia delle idee: le domande scadono l’8 luglio

SESTO FIORENTINO – Possono essere presentate fino al prossimo 8 luglio le proposte progettuali rivolte alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nell’ambito de “La Valigia delle Idee” per il prossimo anno scolastico.

I progetti dovranno riguardare una delle cinque aree tematiche individuate dall’Amministrazione: “Disagio e inclusione”, “Educazione civica”, “Cittadinanza digitale”, “Sviluppo sostenibile” e “Leggere, che piacere!”.

“È appena terminato un anno scolastico, ma siamo già al lavoro per il prossimo per raccogliere fin da ora spunti e opportunità da proporre ai comprensivi a settembre – afferma l’assessore all’Istruzione Sara Martini – Le aree tematiche scelte tengono conto dell’attuale contesto di bisogno, in collaborazione con gli istituti scolastici e con l’intento di offrire a ciascun studente pari opportunità formative, per una crescita equilibrata ed armoniosa e per il conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza”.

“Abbiamo confermato l’area ‘Disagio e inclusione’, ma con una specifica declinazione relativa ai bisogni relazionali specifici e emergenti dopo la pandemia, con particolare riguardo all’aspetto relazionale ed emozionale per bambini e adolescenti – prosegue l’assessore – Con ‘Leggere, che piacere!’ puntiamo a promuovere gli ormai consueti e assai apprezzati interventi di promozione della lettura in collaborazione con la Biblioteca comunale. L’area ‘Educazione civica’, a cui tengo molto, avrà un’attenzione specifica a quei progetti che valorizzino un’attenzione più consapevole alla nostra città e ai suoi spazi, all’idea di città come luogo di appartenenza, del ‘far parte e sentirsi parte’ nella convinzione che conoscere la nostra città, la sua organizzazione, la sua storia, non possa che far nascere e crescere nei ragazzi una maggiore sensibilità verso l’ambiente nel quale vivono e una maggiore consapevolezza di essere individui appartenenti ad una comunità, cittadini più consapevoli quindi anche più in grado di accogliere l’altro”.

“Tra le novità – dice ancora Martini – ci sono le aree ‘Cittadinanza digitale. Tra reale e virtuale, impariamo a navigare’ e ‘Sviluppo sostenibile. Cibo, ambiente e salute: tutti insieme per stili di vita consapevoli’. Si tratta di due filoni tematici di particolare attualità e urgenza, da affrontare con consapevolezza fin dalla giovane età”.

Tutte le informazioni, le modalità di invio delle proposte e il bando integrale sono consultabili sulla pagine dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/ValigiaIdee2223.