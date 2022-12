Valorizzare l’ambiente con antichi e rari tulipani: a marzo 2023 sbocceranno di nuovo a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Torneranno a fiorire a Lastra a Signa le antiche e rare varietà di tulipani del progetto “Wanderandpick”. Sarà infatti riproposta a primavera del prossimo anno l’iniziativa di valorizzazione e promozione ambientale con la possibilità di raccogliere i tulipani in uno spazio verde comunale mettendo in risalto il patrimonio culturale e artistico […]

LASTRA A SIGNA – Torneranno a fiorire a Lastra a Signa le antiche e rare varietà di tulipani del progetto “Wanderandpick”. Sarà infatti riproposta a primavera del prossimo anno l’iniziativa di valorizzazione e promozione ambientale con la possibilità di raccogliere i tulipani in uno spazio verde comunale mettendo in risalto il patrimonio culturale e artistico del territorio. Il luogo scelto quest’anno per il progetto è il giardino di via Brunelleschi, a ridosso delle mura, creando così un legame tra storia e natura valorizzando ancora di più un luogo come spazio di socializzazione, aumentando le opportunità di fruizione dello stesso.

In questi giorni è iniziata la piantumazione di 20.000 tulipani grazie all’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione Le Tribù della terra Ong (P.A.C.M.E, da un’idea di Alessandra Benati): i fiori sbocceranno a fine marzo e creeranno un gioco di forme e colori che ricorda un labirinto, omaggio a Pietro Porcinai (architetto del paesaggio, 1910-1986). Fra gli obiettivi del progetto, infatti, oltre alla creazione di un giardino che possa unire scienza, diletto, arte, ecologia e cura ambientale della persona permettendo la raccolta dei fiori, c’è la promozione dell’innovazione sostenibile e la creatività artistica e culturale oltre al passaggio e trasferimento delle conoscenze finalizzate a garantire un’ampia divulgazione e diffusione sia della ricerca scientifica che della cultura artistica. A marzo, nel momento della fioritura dei tulipani, saranno organizzati eventi collaterali di promozione della cultura florovivaistica anche in collaborazione con le scuole del territorio.