Vandali tirano un petardo contro il tabernacolo dei Logi e va a fuoco il rivestimento

SESTO FIORENTINO – I vandali si sono accaniti contro il tabernacolo di via dei Logi a Colonnata. Il piccolo monumento è stato preso di mira nella notte tra sabato e domenica scorsa quando qualcuno con i petardi ha dato fuoco al tendaggio di rivestimento del tabernacolo.

E lo sfogo di alcuni cittadini compare sul social network Facebook. “Un attacco vandalico alla cultura a Sesto Fiorentino; ci stavamo approntando al restauro del Tabernacolo del Logi – si legge su Facebook – un monumento importante per la città e che reca al suo interno affreschi di fine 400 oltre ad una storia meritevole di essere salvaguardata”. Il tabernacolo, risalente al 1300, si trova tra via Bassi e via Romei e il restauro parziale era iniziato alcuni anni fa perché versava in pessime condizioni. Per questo intervento di recupero erano scesi in campi il Rotary Sesto e Calenzano, alcune imprese come Focardi e Cerbai e le associazioni.