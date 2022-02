Vanessa Fiaschi (Lega): “La video sorveglianza non può essere solo un “arredo” urbano…”

CAMPI BISENZIO – “A Campi Bisenzio la video sorveglianza non può essere solo un arredo urbano”: a dirlo è Vanessa Fiaschi, capo gruppo della Lega in consiglio comunale (nella foto), che aggiunge: “A Campi devono spiegarci se la sicurezza è un optional oppure iniziamo a lavorarci seriamente. E’ inammissibile leggere notizie di cronaca in merito […]

CAMPI BISENZIO – “A Campi Bisenzio la video sorveglianza non può essere solo un arredo urbano”: a dirlo è Vanessa Fiaschi, capo gruppo della Lega in consiglio comunale (nella foto), che aggiunge: “A Campi devono spiegarci se la sicurezza è un optional oppure iniziamo a lavorarci seriamente. E’ inammissibile leggere notizie di cronaca in merito a fatti che contribuiscono a rendere Campi ancora più insicura mentre i nostri sistemi di video sorveglianza sparsi sul territorio non funzionano: una telecamera non può essere solo un arredo urbano”. “Per questo – conclude la capo gruppo – abbiamo presentato l’ennesima interrogazione per capire se le nostre telecamere sono finalmente entrate in funzione, augurandoci di scrivere finalmente la parola fine in merito a questo imbarazzante disservizio”.