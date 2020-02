Vanessa Incontrada al Teatrodante Carlo Monni con “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?”

CAMPI BISENZIO – Vanessa Incontrada torna al Teatrodante Carlo Monni questa volta giovedì 27 febbraio alle 21, con la commedia romantica “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?”, produzione Artisti Associati, scritta e diretta da Gabriele Pignotta. Sul palco oltre a Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta anche Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi.

Dopo il successo teatrale di “Mi piaci perché sei così” e quello cinematografico di “Ti sposo ma non troppo” ritroviamo la coppia Incontrada-Pignotta e la loro comitiva di amici: una generazione abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa. Donne e uomini divise tra le ambizioni personali e i propri bisogni di affetto, che vivono un’esistenza frenetica ormai troppo dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio a un normale e sano vivere i rapporti interpersonali.

Gli appuntamenti di febbraio al Teatrodante proseguiranno sabato 29 febbraio con “Visioni in giallo” commedia teatrale divisa in quattro parti auto-conclusive, dove saranno rivisitati i classici della letteratura gialla in chiave comica. Al centro della trama Ercole Forza (interpretato da Alfredo Cavazzoni) un investigatore privato sempre in bolletta e maldestro, il quale, dopo una rovinosa caduta da un albero, riceverà delle visite “particolari”. Sarà accompagnato da nomi del calibro di Sherlock Holmes, Nero Wolfe, Miss Marple e Poirot che lo aiuteranno a risolvere complicati casi e a fronteggiare un misterioso nemico.