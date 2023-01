Varato il Piano triennale delle opere pubbliche

SESTO FIORENTINO – La giunta comunale sestese ha dato il via libera al Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 per un pacchetto di interventi dal valore di oltre 32 milioni di euro. Di questi, quasi dieci milioni saranno destinati al miglioramento di plessi scolastici, mentre superano i 12 milioni le previsioni per gli impianti sportivi. Nel corso del 2023 si lavorerà su progetti per oltre 12 milioni di euro, comprensivi dei 7,75 milioni previsti per la realizzazione della nuova piscina; della parte rimanente, più di 2,5 milioni di euro saranno destinati alle scuole, circa 700mila euro alla ristrutturazione di edifici pubblici, oltre 900mila euro per interventi stradali e per le manutenzioni, 475mila euro per la riqualificazione del Parco di Villa Solaria. Nel dettaglio, gli interventi sui plessi scolastici riguarderanno l’adeguamento sismico della Cavalcanti (1,45 milioni di euro), della De Amicis (390mila euro) e della Lombardo Radice (730mila euro); per quanto concerne gli edifici pubblici si prevedono interventi per il restauro della facciata del Palazzo comunale (500mila euro) e per la riqualificazione dell’ex sede dell’Associazionismo in via del Risorgimento (200mila euro). Per le annualità successive sono stati individuati come prioritari, tra gli altri, la riqualificazione delle piazze e delle vie del centro cittadino (4,5 milioni di euro) e la realizzazione di alloggi Ers in via Dante Alighieri al posto degli uffici comunali che saranno trasferiti in via Fratti. Il finanziamento di questi ultimi interventi si avvale delle risorse assegnate al Comune di Sesto Fiorentino dal bando regionale Fesr. Il Programma dovrà essere ora approvato dal Consiglio comunale. “Questo Programma triennale raccoglie al suo interno alcuni degli interventi più importanti che riguarderanno la nostra città nei prossimi anni – afferma il vice-sindaco Claudia Pecchioli – Con progetti per oltre 30 milioni di euro ci poniamo obiettivi ambiziosi che contiamo di raggiungere sia attraverso risorse proprie, sia intercettando finanziamenti europei, statali e regionali. Le opere elencate nel Programma si trovano a diversi stadi di progettazione o studio della loro fattibilità e rappresentano, secondo priorità, gli ambiti su cui stiamo lavorando per arrivare all’effettiva realizzazione. Tra questi, la nuova piscina, insieme ai progetti Pinqua (Palazzo Pretorio, 0-3 Querceto e Ers via Signorini) rappresenta senz’altro una delle sfide più grandi, poiché legata alle scadenze Pnrr”.