Variante a via Livornese e aumento dei costi: in via di definizione il nuovo computo economico dell’opera

LASTRA A SIGNA – Cantiere per la realizzazione della variante a via Livornese e caro prezzi dei materiali e dell’energia: “L’amministrazione comunale, come molti enti pubblici in Italia, – si legge in una nota – sta affrontando la problematica che in questo momento colpisce il settore dei lavori e delle opere pubbliche. In questa fase […]

LASTRA A SIGNA – Cantiere per la realizzazione della variante a via Livornese e caro prezzi dei materiali e dell’energia: “L’amministrazione comunale, come molti enti pubblici in Italia, – si legge in una nota – sta affrontando la problematica che in questo momento colpisce il settore dei lavori e delle opere pubbliche. In questa fase l’ente, tramite il suo ufficio legale, sta valutando la perizia che, in base al Decreto Aiuti (dl 50/2022) recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali e produttività delle imprese, ha definito un nuovo quadro economico delle risorse necessarie al completamento dell’opera, seguendo le indicazioni della Regione Toscana contenute nel nuovo prezziario sui costi di materiali e lavorazioni. Nel frattempo il Comune, contemporaneamente a questa procedura di valutazione, ha sollecitato la ditta che ha in appalto la realizzazione dell’opera a ripulire il cantiere e a rimuovere dall’area nei pressi della rotonda all’incrocio di via Livornese- via Santa Maria a Castagnolo il materiale inerte depositato. Tale intervento è partito nella giornata di oggi e proseguirà per qualche giorno”.