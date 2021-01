Variante a via Livornese, partiti i lavori. Sopralluogo della giunta al cantiere

LASTRA A SIGNA – Sono partiti i lavori per la realizzazione del primo lotto del progetto della variante alla via Livornese. E così questa mattina il sindaco Angela Bagni, insieme alla giunta comunale, ha voluto fare un sopralluogo nella zona del cantiere di uno degli interventi più importanti di modifica e adeguamento della viabilità comunale che comprende l’eliminazione dell’incrocio sulla ex 67 nella zona di Ponte a Signa, mediante l’inserimento di una rotatoria, e la realizzazione di una rampa per l’accesso diretto al ponte sull’Arno da via di Sotto. Con l’obiettivo, si legge in una nota, “di migliorare la funzionalità dell’incrocio stesso fra via Livornese, via di Sotto e il ponte sull’Arno e fluidificare il traffico in entrambe le direzioni”.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sono state istituite alcune modifiche alla circolazione stradale e alla sosta. In particolare fino al termine dei lavori è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi posti lungo l’argine del fiume Arno nel tratto compreso fra via del Leccio e via De Amicis. E’ stabilito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio a lisca posto su via di Sotto di fianco all’isola spartitraffico centrale, la revoca del senso unico di marcia in via di Sotto nel tratto compreso fra il civico 71 e l’incrocio con via del Leccio ed limite di velocità a 30km/h nel tratto interessato dal cantiere.

Contemporaneamente all’avvio dei lavori, e proprio per sopperire alla perdita dei posti auto in quella zona di Ponte a Signa, l’amministrazione comunale ha stipulato un accordo di comodato d’uso gratuito con un privato per mettere a disposizione dei cittadini una nuova area parcheggio in questo momento già utilizzabile. Nella nuova area di sosta, situata nel viale di collegamento fra via Livornese e la ex sorgente Fontepatri, sono disponibili 25 posti auto. L’ingresso alla nuova area di sosta si trova difronte all’incrocio di via Livornese con via Carlo Pucci. Sempre per diminuire i disagi per i cittadini della zona di Ponte a Signa l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere le sanzioni per la pulizia strade in Lungarno Bruno Buozzi, piazza Andrei, via Martiri del Popolo, via Lavagnini, via Pucci, via Puccini, via De Amicis, via Pier Capponi e via 25 Aprile per l’intera durata dei lavori. La pulizia si terrà ugualmente e sarà effettuata da un mezzo meccanizzato preceduto da un supporto manuale dotato dell’opportuna attrezzatura. Non occorrerà quindi spostare le auto.