Variante a via Livornese: per il primo lotto l’amministrazione comunale vuole aggiornare il costo dell’opera

LASTRA A SIGNA – Caro prezzi dei costi dei materiali ed energia: l’amministrazione comunale, come molti enti pubblici in Italia, sta affrontando la problematica che in questo momento colpisce il settore dei lavori pubblici e dei cantieri. In particolare per quanto riguarda la realizzazione del primo lotto della variante a via Livornese che comprende anche […]

LASTRA A SIGNA – Caro prezzi dei costi dei materiali ed energia: l’amministrazione comunale, come molti enti pubblici in Italia, sta affrontando la problematica che in questo momento colpisce il settore dei lavori pubblici e dei cantieri. In particolare per quanto riguarda la realizzazione del primo lotto della variante a via Livornese che comprende anche la rampa di collegamento tra via di Sotto e il ponte sull’Arno. Un’opera strategica che andrà a fluidificare il traffico e a migliorare la viabilità del territorio, “un grande investimento per le casse del Comune – si legge in una nota – che ha impegnato fino a oggi 1.465.000 euro sul progetto. In questi giorni i dirigenti e tecnici dell’Ufficio comunale dei lavori pubblici hanno elaborato un nuovo computo economico dell’opera, aggiornato in base alle indicazioni della Regione Toscana in attesa della pubblicazione del nuovo prezziario sui costi di materiali e lavorazioni, che presenteranno a breve sia alla ditta che ha l’appalto dell’intervento che al direttore dei lavori per poi procedere alla ripresa del cantiere. In base a queste previsioni il Comune di Lastra a Signa investirà ulteriori risorse economiche interne a sottolineare la ferma volontà di terminare il progetto del primo lotto della variante”.