Variante a via Roma: riapre il cantiere per i lavori al primo stralcio del terzo lotto

SIGNA – Dopo l’interruzione del 13 marzo causata dal Covid-19, da lunedì 25 maggio ripartono i lavori al cantiere per la realizzazione del primo stralcio del terzo lotto della variante a via Roma. A oggi infatti, l’entrata nella cosiddetta fase 2 bis ha permesso alle imprese di riorganizzare il proprio operato e ripensare in maniera fattiva ai progetti lasciati in sospeso: per questo l’amministrazione comunale, unitamente all’impresa Rosi Leopoldo spa, ha deciso di adeguare il piano di sicurezza per definire nel dettaglio le modalità di lavoro e garantire lo svolgimento delle operazioni nel pieno rispetto delle norme di prevenzione.

“Siamo felici di poter riaprire il cantiere, – dice il sindaco Giampiero Fossi – anche questo, insieme a molti altri, è un segnale forte di ripresa e ripartenza dopo un lungo periodo di arresto dato dall’emergenza sanitaria che ci ha colpiti”.

Per il completamento della strada – che presumibilmente verrà inaugurata e aperta alla viabilità nel mese di luglio -, restano da eseguire la segnaletica orizzontale e verticale, finiture sulla fognatura e alcuni movimenti terra per il perfezionamento delle fossette di scolo e della banchina stradale, cui faranno seguito prove di assestamento e di collaudo. “Vogliamo migliorare la viabilità del nostro territorio – conclude il sindaco – e questo è un primo passo verso la giusta direzione”.