Variante alla via Livornese, esproprio dei terreni: pubblicato l’avviso con le aree o le particelle sottoposte a vincolo

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sull’Albo pretorio del Comune l’avviso per l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per i terreni interessati dal progetto del secondo di lotto della variante dalla SS 67 via Livornese. Nel documento sono pubblicate tutte le aree e le particelle o porzioni di particelle sottoposte a vincolo. Gli interessati potranno presentare osservazioni che dovranno pervenire per iscritto al Comune di Lastra a Signa entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso All’albo pretorio nelle modalità previste nell’avviso di avvio del procedimento. Le aree interessate dalla procedura sono in via di Stagno, via degli Scalpellini, via dei Ceramisti, via della Guardiano, via del Piano, via di Sotto, via Sanesi e l’area di collegamento tra la SS 67 e via di Sotto. Il progetto, infatti, è in fase di approvazione definitiva: “L’intervento – spiegano dal Comune – prevede la riqualificazione della viabilità esistente dall’uscita della Fi-Pi-LI fino a via di Sotto con l’obiettivo di fluidificare il traffico e di migliorare il sistema di mobilità locale. Il progetto ha ottenuto di recente un finanziamento di 6,5 milioni di euro assegnati dalla Regione attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027”.