Vasche di laminazione “abbandonate”. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – “Vasche di laminazione a sud di via Pasolini ed a nord di viale della Pace, oltre che il tratto dello Zambra che confluisce al canale di Cinta sono state abbandonate”. La segnalazione arriva da Marcello Massi.

“Forse da anni non si esegue più la prevista minima manutenzione ed in caso di alluvioni, non potrebbero ottemperare allo scopo per cui sono state costruite. – prosegue Massi che invia nella segnalazione anche le foto – una delle due vasche è troppo piena, in caso di alluvioni o forti ed incontrollabili abbondanti piogge per più giorni continuativi, verrebbe subito tappato da erbacce e residui vari presenti con rottura degli argini e conseguenti ingenti danni nella parte su ed in particolar modo alla centralina di distribuzione energia della Consiag a servizio degli insediamenti dei comparti PL1 e PL3”.