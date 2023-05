Vecchi mobili, materassi, oggetti in plastica: un’altra discarica abusiva a Campi Bisenzio. Denunciate due persone

CAMPI BISENZIO – Una nuova discarica abusiva scovata a Campi Bisenzio. A scoprirla i militari della Stazione Carabinieri forestali di Ceppeto che, durante un servizio di controllo sul territorio, hanno rinvenuto in un’area verde un cumulo di rifiuti speciali, per la precisione in via del Segaticcio. Gli uomini dell’Arma hanno quindi proceduto a ispezionare quanto […]

CAMPI BISENZIO – Una nuova discarica abusiva scovata a Campi Bisenzio. A scoprirla i militari della Stazione Carabinieri forestali di Ceppeto che, durante un servizio di controllo sul territorio, hanno rinvenuto in un’area verde un cumulo di rifiuti speciali, per la precisione in via del Segaticcio. Gli uomini dell’Arma hanno quindi proceduto a ispezionare quanto rinvenuto, costituito da vecchi mobili, materassi, scatoloni contenti documentazione, sacchi, contenitori in plastica e altro materiale, al fine di rilevare la presenza di documenti, etichette o altro che consentisse di identificare i responsabili dell’abbandono. Il controllo ha fonito per fortuna gli indizi utili per risalire alla loro identità, ovvero un negozio di Montale. Le successive indagini hanno consentito di identificare gli autori: questi avevano eseguito lo svuotamento dai materiali presenti nella soffitta della proprietaria di un immobile e successivamente avevano abbandonato al suolo i rifiuti. I Carabinieri forestali hanno quindi deferito all’Autorità Giudiziaria, in applicazione del Testo Unico Ambientale, due persone, in concorso tra loro, per il reato di abbandono al suolo di rifiuti speciali non pericolosi, gestione illecita e mancanza dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.