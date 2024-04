Veicoli del Comune “in vendita” con un’asta pubblica: come fare per partecipare

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa l’avviso per l’alienazione, tramite asta pubblica, di veicoli di proprietà comunale. In particolare la vendita riguarda un autocarro Piaggio Porter del 1999 (base d’asta 50 euro), un autocarro Piaggio Porter del 2002 (base d’asta 50 euro), un autocarro Effedi – […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa l’avviso per l’alienazione, tramite asta pubblica, di veicoli di proprietà comunale. In particolare la vendita riguarda un autocarro Piaggio Porter del 1999 (base d’asta 50 euro), un autocarro Piaggio Porter del 2002 (base d’asta 50 euro), un autocarro Effedi – Gasolone del del 1997 (base d’asta 100 euro), un autocarro Piaggio Porter elettrico del 2009 (base d’asta 100 euro), un autocarro Piaggio Porter elettrico del 2009 (base d’asta 50 euro), un autocarro Piaggio Porter elettrico del 2003 (base d’asta 50 euro), un autocarro Piaggio Porter del 2002 (base d’asta 100 euro), un autoveicolo Fiat Multipla del 2005 (base d’asta 400 euro).

Sul portale del Comune sono pubblicate tutte le schede tecniche dei veicoli. Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta al protocollo del Comune di Lastra a Signa, in piazza del Comune 17 entro le 12 del giorno 29 aprile, pena esclusione, a mezzo di un plico con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “all’attenzione del Settore 5 – Non aprire: contiene offerta alienazione veicoli comunali” consegnandolo all’ufficio protocollo nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.40 alle 13.40, martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17:40. In alternativa è possibile presentare l’offerta a mezzo Pec, entro la medesima scadenza, pena esclusione, all’indirizzo comune.lastra-a-signa@pec.it, e con oggetto “all’attenzione del Settore 5 – Non aprire: contiene offerta alienazione veicoli comunali”. Per informazioni e chiarimenti contattare il geometra Alessio Bacci (055 8743284 – 340 1787416- e-mail: manutenzione@comune.lastra-a-signa.fi.it).