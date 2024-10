Vendita dello stabilimento ex Gkn, Tagliaferri: “Notizia che ci coglie di sorpresa e ci preoccupa profondamente”

CAMPI BISENZIO – “La notizia della vendita dello stabilimento ex Gkn, avvenuta secondo alcune fonti già lo scorso marzo da parte di Qf, ha lasciato sbigottita l’amministrazione comunale”. Il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha espresso a tal proposito “preoccupazione e sconcerto per la situazione che si è venuta a creare”, dichiarando, dichiarando “come appreso dalla stampa, che la cessione sarebbe avvenuta a favore di una società immobiliare”. “Questa notizia ci coglie di sorpresa e ci preoccupa profondamente, – aggiunge Tagliaferri – non eravamo a conoscenza di questa transazione, e ciò solleva seri dubbi sul futuro dell’azienda e, soprattutto, sul destino dei lavoratori ancora impiegati da Qf. Chiediamo pertanto all’azienda di chiarire immediatamente quali siano le intenzioni per il futuro di questo stabilimento e di assumersi le proprie responsabilità. La priorità assoluta è quella di garantire i diritti dei lavoratori, compresa la tutela dei pagamenti degli stipendi, la dignità dei lavoratori non può essere messa in discussione e vigileremo affinché tutti i diritti economici vengano rispettati fino alla fine”. L’amministrazione comunale sottolinea, inoltre, “la propria ferma volontà di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per tutelare il territorio e contrastare eventuali speculazioni. Il nostro obiettivo è che quello stabilimento continui a essere un centro produttivo, a beneficio della nostra comunità. Non permetteremo che interessi puramente speculativi compromettano il futuro del territorio e i posti di lavoro”, ha concluso Tagliaferri.