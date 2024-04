Venerdì 19 e sabato 20 due giorni di eventi per festeggiare i dieci anni della Bibliocoop di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Se “la lettura di un libro è come una carezza”, come ha detto nel suo intervento Leonora Biotti, funzionaria del settore cultura del Comune di Lastra a Signa, la presentazione delle iniziative dedicate ai dieci anni di Bibliocoop, nella sala soci del Coop.fi di Lastra a Signa, circondati dai libri e […]

LASTRA A SIGNA – Se “la lettura di un libro è come una carezza”, come ha detto nel suo intervento Leonora Biotti, funzionaria del settore cultura del Comune di Lastra a Signa, la presentazione delle iniziative dedicate ai dieci anni di Bibliocoop, nella sala soci del Coop.fi di Lastra a Signa, circondati dai libri e dagli scaffali che li “ospitano”, è stata fatta sicuramente nel luogo migliore, in quella che è un vero e proprio punto d’incontro per chi ama leggere e condividere la passione per la lettura. La Bibliocoop del Coop.fi di Lastra a Signa compie infatti 10 anni e festeggia la ricorrenza con due giorni di attività e eventi, venerdì 19 e sabato 20 aprile, aperti a tutti. A presentare quella che sarà una due giorni di festival della lettura condivisa Angela Bagni, sindaco di Lastra a Signa, Giampiero Fossi, sindaco di Signa, Elisabetta Guerrini, presidente della sezione soci Coop Lastra a Signa, Lisa Innocenti, della cooperativa Mira, e, appunto, Leonora Biotti.

Bibliocoop è una comunità di lettori e volontari: il progetto culturale è stato avviato nel 2010 in collaborazione con la Regione Toscana per favorire l’accesso al libro e alla lettura negli spazi Unicoop Firenze e conta oggi 40 punti prestito nei Coop.fi di tutta la Toscana: luoghi di incontro e partecipazione in cui poter essere protagonisti, dove il prestito libri, gratuito, è garantito dai volontari, in collaborazione con Regione Toscana e le biblioteche comunali. Le Bibliocoop attive contano circa 300 volontari attivi e oltre 8.000 lettori l’anno, 35.000 prestiti all’anno e un patrimonio librario di oltre 50.000 libri.

Per quanto riguarda i due giorni di festeggiamenti, tante le iniziative previste, nella sala soci del Coop.fi: il primo appuntamento è per venerdì 19, alle 17 con l’inaugurazione del festival della lettura condivisa a cui seguirà, alle 17.30, l’incontro con l’autrice Takoua Ben Mohamed, fumettista, illustratrice e graphic-journalist. Le iniziative proseguono sabato 20 aprile: dalle 10, letture ad alta voce per piccoli e piccolissimi a cura dei volontari di Nati per leggere. Alle 11, sempre per i più piccoli, appuntamento con le storie animate e una merenda per i bambini che parteciperanno. Nel pomeriggio, alle 16.30, si terrà la presentazione del libro di Nicola Coccia “Strage al Masso delle Fate” mentre alle 18.30 si terrà il reading “Sporch3 d’inchiostro e di farina” a cura di Letizia Fuochi e dei partecipanti al laboratorio di lettura ad alta voce 2024, con un rinfresco finale offerto dalla sezione soci Coop. Nelle due giornate i volontari Bibliocoop saranno disponibili per presentare le novità in catalogo a disposizione per il prestito libri.

“È bello – ha detto Elisabetta Guerrini – far parte di una comunità di lettori e volontari così ricca, attratta dall’interesse di coltivare passioni comuni che, nella nostra Bibliocoop, ha trovato in questi anni, un importante luogo di promozione della lettura. Ringraziamo l’amministrazione e la Biblioteca comunale di Lastra a Signa per il prezioso supporto e i tanti volontari attivi grazie ai quali i lettori e i visitatori che vengono in Bibliocoop trovano accoglienza, consulenza e uno spazio ricco di attività e occasioni di incontro e socializzazione”.

“Dieci anni di Bibliocoop – ha detto sil sindaco Bagni – sono un periodo importante, un lasso di tempo in cui sono cresciuti lettori e affezionati che hanno visto questo spazio come un luogo accessibile e più facile da raggiungere rispetto alla biblioteca e quindi hanno preso in prestito libri e partecipato alle tante attività. Ringrazio i tanti volontari che in questi anni hanno contribuito a tenere vivo il servizio in collaborazione con le operatrici della biblioteca comunale”. “Quello dove siamo oggi – ha aggiunto il sindaco Fossi – è un punto d’incontro, ma anche di crescita culturale e di vita comunitaria. Inoltre Signa e Lastra a Signa sono unite dalla stessa sezione soci Coop e da una cultura che si trasmette e che passa di mano in mano”.

La Bibliocoop, gestita dai volontari in collaborazione con la Biblioteca comunale di Lastra a Signa, è un vero e proprio punto di prestito decentrato comunale che, in questi dieci anni, ha diffuso e rinforzato sempre di più i servizi bibliotecari in città. In catalogo, un ampio parco libri con sezioni di narrativa, saggistica, letteratura rosa, gialli e romanzi storici, biografie, ricette, libri per bambini, fumetti, letteratura di viaggio e storia locale. Un assortimento di libri ricco e vario che via via potrà ampliarsi, con le novità editoriali del momento e i suggerimenti proposti da lettori e frequentatori della Bibliocoop. Un luogo aperto a tutti dove si potrà, non solo prendere i libri in prestito, ma anche partecipare alle tante attività in programma, dalla presentazione di libri agli incontri di lettura, a laboratori e letture animate per bambini.