Venerdì 19 gennaio al Brillante “Una sola voce”: cori popolari a sostegno delle Case del Popolo alluvionate

FIRENZE – Cinque cori, per una voce sola, in aiuto dei circoli Arci colpiti dall’alluvione. Sarà una serata davvero speciale quella di venerdì 19 gennaio che segnerà la prima data del 2024 per il Brillante – Nuovo Teatro Lippi, organizzata da Arci Firenze. “Lo scorso novembre – spiegano gli organizzatori – il nostro territorio è stato colpito da un’alluvione i cui danni, passata l’emergenza, si continuano a contare e si stanno facendo sentire in tutta la zona della Piana fiorentina, a Campi Bisenzio e non solo. Le Case del Popolo e i circoli Arci, con i propri volontari, nei giorni dell’emergenza sono stati fra i primi ad attivarsi, mettendo a disposizione di tutti e tutte spazi, cucine, pasti caldi, mani e braccia. I circoli Arci Rinascita e Dino Manetti di Campi Bisenzio, per esempio, hanno preparato e fornito oltre 2000 pasti al giorno per circa 10 giorni, fungendo da punto di riferimento per tutta la zona alluvionata e di supporto per i tanti volontari intervenuti in aiuto alla popolazione campigiana. Altri Circoli però hanno subito ingenti danni alle proprie strutture proprio a causa degli allagamenti, del fango e del vento di quei giorni”. E così è nata l’idea di organizzare un evento speciale di raccolta fondi al Brillante – Nuovo Teatro Lippi a partire dalla splendida collaborazione che da sempre esiste fra l’Arci Firenze e i cori popolari del territorio. Choreos, Le Musiquorum, Mnemosine, Mirincoro e Ribelli in Cor, saranno i 5 gruppi protagonisti dell’evento “Una sola voce” e si alterneranno sul palco del “Brillante” venerdì 19 gennaio, a partire dalle 21.30. L’ingresso alla serata sarà ad offerta libera e l’intero ricavato della serata organizzata da Arci Firenze sarà destinato a sostenere i circoli Arci che hanno subito danni a causa dell’alluvione di inizio novembre 2023.