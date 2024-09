Venerdì 20 la “Notte bianca”: festa di fine estate nel centro di Campi Bisenzio. Negozi aperti, musica e bancarelle

CAMPI BISENZIO – Torna questa sera, venerdì 20 settembre, la “Notte Bianca” nel centro di Campi Bisenzio, iniziativa realizzata all’interno del programma de “La Meglio Genia 2024” e organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme”. Le strade del centro storico campigiano si animeranno quindi fino a tarda notte, con i negozi aperti, stand gastronomici e bancarelle che offriranno una vasta gamma di prodotti e occasioni uniche. Previste anche delle modifiche viabilità: dalle 14 fino al termine dell’evento, via Santo Stefano e le strade del centro di Campi saranno interessate da limitazioni al traffico veicolare. Sarà istituito il divieto di transito e di sosta nella via Santo Stefano dall’incrocio con piazza Dante fino a piazza Fra Ristoro, compresi gli stalli di sosta lungo via Santo Stefano antistanti piazza Fra Ristoro, anche per residenti e autorizzati e sarà inoltre istituito il divieto di immissione in via Santo Stefano da via Alfredo Catalani, via Castellare, via IV Novembre, via I Maggio e piazza Matteotti.