Venerdì 29 e sabato 30 novembre la festa di Sinistra Civica Ecologista Prato

PRATO – “Memorie per il futuro”, è la festa di Sinistra Civica Ecologista (Sce) Prato, promossa dal coordinamento “Gianni Del Vecchio” in programma venerdì 29 e sabato 30 novembre al circolo Arci Bruno Cherubini, in via Onorato Bambini. Due giorni di eventi che saranno aperti venerdì 29 con l’inaugurazione (alle 19) della mostra documentale e […]

PRATO – “Memorie per il futuro”, è la festa di Sinistra Civica Ecologista (Sce) Prato, promossa dal coordinamento “Gianni Del Vecchio” in programma venerdì 29 e sabato 30 novembre al circolo Arci Bruno Cherubini, in via Onorato Bambini. Due giorni di eventi che saranno aperti venerdì 29 con l’inaugurazione (alle 19) della mostra documentale e fotografica della Fgci di Prato, cui seguirà (alle 19.30) la presentazione del comitato per la realizzazione dell’archivio storico del Pci di Prato. La serata del 29 continuerà alle ore 20 con la cena sociale (su prenotazione), per concludersi (alle 21.15) con la presentazione del libro “Berlinguer. Vita trascorsa, vita vivente”: Andrea Mazzoni dialoga con gli autori Simone Siliani e Susanna Cressati. La festa di Sce Prato riprenderà nel pomeriggio di sabato 30 (alle 16), con l’incontro con gli iscritti alla Federazione giovanile comunista pratese negli anni ’70/’80, a cui parteciperà Pietro Folena, segretario nazionale Fgci dal 1985 al 1988. A seguire (alle 19.30) canti e musica con Allosafan Fgci. La festa si concluderà alle 20.30 con la cena sociale (su prenotazione). Info e prenotazioni 366 1564703 – SinistraCivicaEcologistaPrato@gmail.com.