Venerdì 8 un “angolo” di Lourdes sarà a Campi Bisenzio grazie all’Unitalsi

CAMPI BISENZIO – Un “angolo” di Lourdes arriva nella provincia di Firenze. In questi giorni, infatti, è in corso la “Peregrinatio Mariae”, ovvero il “viaggio” dell’immagine della Madonna di Lourdes per tutte le sezioni Unitalsi d’Italia. Dal 6 al 12 dicembre è in Toscana, per poi spostarsi nel Lazio. E nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 dicembre sarà nelle Sottosezioni di Firenze Nord, a Campi Bisenzio, e Firenze, presso la parrocchia di San Jacopo in Poverosa. Con questo programma: domani a Campi alle 16.30 ci sarà la recita del Santo Rosario presso la parrocchia del Sacro Cuore (in una delle zone maggiormente colpite dall’alluvione di inizio novembre), per poi spostarsi in processione fino alla chiesa di Santo Stefano dove, alle 18, sarà celebrata la Santa Messa. Il giorno successivo, invece, sabato 9, adorazione eucaristica e recita del Santo Rosario fino alle 12 presso la parrocchia di San Jacopo in Polverosa. La “Peregrinatio Mariae”, infatti, è un regalo che il Santuario di Lourdes fa all’Unitalsi, che celebra i 120 anni dalla nascita dell’associazione che riunisce ammalati, dame e barellieri che custodiscono la devozione ai luoghi mariani e a Lourdes in particolare, dove è nata.