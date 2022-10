“Vengo anch’io…”: al Teatro delle Arti va in scena la Milano degli anni Sessanta e Settanta

LASTRA A SIGNA – Un concerto/spettacolo per rievocare l’eccitante atmosfera della Milano negli anni ’60/’70 e celebrare quel gruppo di amici e colleghi costituito principalmente da Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo. Attorno a loro, i personaggi artistici che hanno caratterizzato quella scena milanese: Nanni Svampa, Ivan della Mea, Fiorenzo Carpi, Giorgio Strehler, Beppe Viola, Alda Merini…. Canzoni, ma anche piccoli racconti, monologhi, poesie. Un caleidoscopio di personaggi come la Rita, el commissari, la Nineta, il Cerutti, l’Armando… che ci conducono in una passeggiata sul filo tra canzonetta e letteratura, tra teatro e divertissement, tra satira e nostalgia.

E’ “Vengo anch’io”, spettacolo inserito nel cartellone del Teatro delle Arti di Lastra a Signa e in programma venerdì 4 novembre con inizio alle 21. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 13 euro over 65, soci Coop, soci Arci, soci Biblioteca Comunale Lastra a Signa e Amici del Museo Caruso. Ridotto 8 euro under 26, tesserati Casateatro 11 euro (carnet 8 spettacoli 80 euro), prevendite online su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana+. Per informazioni e prenotazioni, biglietteria@tparte.it, 055 8720058, Sms/WhatsApp 371 1152940, Teatro delle Arti, via Matteotti 8, Lastra a Signa.