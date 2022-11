“Vengo anch’io!”: venerdì 4 al Teatro delle Arti per rivivere i tempi di Jannacci, Gaber e Dario Fo

LASTRA A SIGNA – Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, Dario Fo e Nanni Svampa… La Milano degli anni Sessanta e Settanta, il suo fermento culturale i suoi geniali protagonisti rivivono in “Vengo anch’io!”, concerto-spettacolo in programma venerdì 4 novembre al Teatro delle Arti a Lastra a Signa. Sul palco una combo di musicisti/attori capitanata da […]

LASTRA A SIGNA – Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, Dario Fo e Nanni Svampa... La Milano degli anni Sessanta e Settanta, il suo fermento culturale i suoi geniali protagonisti rivivono in “Vengo anch’io!”, concerto-spettacolo in programma venerdì 4 novembre al Teatro delle Arti a Lastra a Signa. Sul palco una combo di musicisti/attori capitanata da Luca Radaelli, canto e voce recitante, insieme a Maurizio Aliffi alla chitarra, Luca Pedeferri alla fisarmonica, Enrico Fagnoni al contrabbasso. Canzoni, ma anche piccoli racconti, monologhi, poesie. Un caleidoscopio di personaggi come la Rita, el commissari, la Nineta, il Cerutti, l’Armando… che ci conducono in una passeggiata sul filo tra canzonetta e letteratura, tra teatro e divertissement, tra satira e nostalgia.

“Vengo anch’io!” è un omaggio a quel gruppo di amici e colleghi costituito principalmente da Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo. Attorno a loro, i personaggi artistici che hanno caratterizzato quella scena milanese: Nanni Svampa, Ivan della Mea, Fiorenzo Carpi, Giorgio Strehler, Beppe Viola, Alda Merini, solo per citarne alcuni. Inizio dello spettacolo alle 21, biglietti da 5 a 15 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Prevendite su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop Lastra a Signa. Prevendite anche presso il Teatro delle Arti (da lunedì a venerdì 10-14 – martedì, giovedì e venerdì anche 14-17) e la sera dello spettacolo dalle 19. Informazioni: Teatro delle Arti, viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa – 055 8720058 – www.tparte.it – biglietteria@tparte.it. Facebook Teatro Delle Arti Lastra Instagram Teatrodellearti_lastra.