Venivano da Prato a Campi per i “Gratta e vinci”: ordinanza del sindaco Fossi

CAMPI BISENZIO – Il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, lo abbiamo visto in video dalla sua abitazione, dove è in quarantena fiduciaria dopo che un dipendente comunale è risultato positivo al Covid-19. Un video in cui ha annunciato, fra le altre cose, l’ordinanza odierna che vieta la vendita di gratta e vinci e giochi similari nei bar e nelle tabaccherie di Campi. Nei giorni scorsi, infatti, dopo che il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, aveva emesso la medesima ordinanza nel suo Comune, come ripetuto da Fossi, molti cittadini si erano spostati nei Comuni vicini, fra cui anche Campi, perché, evidentemente, anche in questo particolare periodo non sapevano rinunciare al vizio del gioco. Da qui, quindi, giustamente, la decisione che contribuirà, si spera, a limitare altri spostamenti.