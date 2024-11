Vent’anni dalla morte di Maria Chiara ed Elisabetta Casini: al Teatrodante Carlo Monni va in scena “Solo se tu lo vuoi”

CAMPI BSIENZIO – “Solo se tu lo vuoi”, opera scritta da Doretta Boretti, madre di Maria Chiara ed Elisabetta Casini, in memoria delle figlie e delle vittime del tragico incidente del 14 novembre 2004: sarà questo lo spettacolo che andrà in scena martedì 19 novembre alle 21 al Teatrodante Carlo Monni, in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa delle due […]



CAMPI BSIENZIO – “Solo se tu lo vuoi”, opera scritta da Doretta Boretti, madre di Maria Chiara ed Elisabetta Casini, in memoria delle figlie e delle vittime del tragico incidente del 14 novembre 2004: sarà questo lo spettacolo che andrà in scena martedì 19 novembre alle 21 al Teatrodante Carlo Monni, in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa delle due ragazze, uno degli incidenti più gravi mai avvenuti a Firenze che colpì l’intera comunità fiorentina, lasciando un segno profondo a Coverciano e nella famiglia Casini. La serata sarà un’occasione per tutta la comunità di ricordare Maria Chiara ed Elisabetta, ma anche per riflettere insieme sull’importanza della sicurezza stradale e sul significato del ricordo come strumento di sensibilizzazione: secondo i dati forniti dall’Asaps, l’Associazione amici della polizia stradale, al 10 novembre di quest’anno le vittime di incidenti stradali sono già 1.254, confermandoli come la principale causa di morte tra i bambini e i giovani adulti di età compresa tra 5 e 29 anni. La commedia in due atti interpretata dalla talentuosa attrice Rosetta Ranaudo nel ruolo della protagonista Sara, racconterà un viaggio emotivo attraverso la memoria e la speranza, con un intreccio tra presente e passato ambientato nella vigilia di Natale. Nel cast anche artisti di spicco come Piero La Greca, Giovanni Lepri, Zeno Renzi, Valeria Vitti e altri attori emergenti che, sotto la direzione di Doretta Boretti e con la collaborazione di Odeia Teatro, offriranno al pubblico una performance toccante, arricchita da momenti di riflessione e comicità. Info: 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 –biglietteria@teatrodante.it – www.teatrodante.it.