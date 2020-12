Venti pacchi alimentari ad altrettante famiglie signesi: il grazie dell’assessore Giorgetti al Lions Club Le Signe

SIGNA – Dopo il Comune di Campi, anche il Comune di Signa ringrazia il Lions Club Le Signe per collaborazione, dimostrata ancora una volta fattivamente, in occasione del Natale. “Dimostrando – si legge in una nota – la propria attenzione e vicinanza verso numerose famiglie del territorio. Nei giorni, scorsi infatti, sono stati consegnati 20 […]

SIGNA – Dopo il Comune di Campi, anche il Comune di Signa ringrazia il Lions Club Le Signe per collaborazione, dimostrata ancora una volta fattivamente, in occasione del Natale. “Dimostrando – si legge in una nota – la propria attenzione e vicinanza verso numerose famiglie del territorio. Nei giorni, scorsi infatti, sono stati consegnati 20 pacchi alimentari a nuclei familiari residenti a Signa come supporto alle difficoltà economiche e sociali derivanti da questo momento tanto complesso”.

“Un gesto che, al solito, dimostra la generosità del Lions Club Le Signe, – dichiara l’assessore alle politiche sociali Chiara Giorgetti – una buona azione verso chi ha più bisogno, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, è una prova di vicinanza e di solidarietà da non sottovalutare. I Lions, da sempre vicini alle tematiche sociali, hanno mostrato ancora una volta la loro sensibilità, con un gesto che si propone come vero e proprio aiuto concreto a coloro che maggiormente soffrono le complessità del tempo e voglio quindi ringraziarli in modo sincero per questo nuovo gesto di solidarietà e vicinanza ai nostri cittadini”.