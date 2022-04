“Ventitreecinquantasette”, sabato 2 aprile a Empoli la presentazione del libro di Ivano Ricci

LASTRA A SIGNA – Torna a “colpire” il vigile urbano-scrittore Ivano Ricci (nella foto con il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, Comune dove lavora dal 2016 come agente della Polizia municipale). Dopo il lancio del suo primo romanzo, infatti, è tempo di presentazioni. E così “Ventitreecinquantasette”, questo il titolo del libro scritto per la […]

LASTRA A SIGNA – Torna a “colpire” il vigile urbano-scrittore Ivano Ricci (nella foto con il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, Comune dove lavora dal 2016 come agente della Polizia municipale). Dopo il lancio del suo primo romanzo, infatti, è tempo di presentazioni. E così “Ventitreecinquantasette”, questo il titolo del libro scritto per la casa editrice “Scatole parlanti”, domani, sabato 2 aprile alle 17, sarà presentato presso la libreria “Nessundove”, in piazza dei Leoni a Empoli (per partecipare è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo e-mail info@librerianessundove.it o al numero di telefono 351 7738928).

Un romanzo che ha mosso i primi passi qualche anno fa, almeno sulla carta, e che Ricci ha iniziato a trasformare in un vero e proprio manoscritto quando, durante il primo lockdown, ha acquistato un computer portatile perché la figlia potesse seguire le lezioni a distanza della scuola. Computer che naturalmente ha usato anche lui e che gli ha permesso di ultimare la storia di Alessandro Lucchinelli, figlio di un importante imprenditore self-made nel settore calzaturiero e che vive a Pianomerisi con la propria famiglia, benestante e coesa. Proprietario di un locale molto in voga tra i giovani della zona, il LolaMundo, e capitano della prima squadra della Cerretese, tra impegni mondani e uscite con gli amici di una vita, Alessandro decide di mettersi in gioco e realizzare uno tra i suoi più grandi sogni: organizzare una festa di Carnevale memorabile… Il resto dovete scoprirlo leggendo il libro.