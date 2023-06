“Vento d’Estate”: tutti gli appuntamenti che animeranno il centro storico e le colline di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Eventi per bambini, spettacoli, feste e rievocazioni storiche, concerti. Anche quest’anno l’estate lastrigiana sarà ricca di appuntamenti per vivere il centro storico e le bellissime colline. Torna infatti la manifestazione “Vento d’Estate”, il cartellone di iniziative estive che culminerà con l’Antica Fiera di Lastra a fine agosto che come di consueto […]

LASTRA A SIGNA – Eventi per bambini, spettacoli, feste e rievocazioni storiche, concerti. Anche quest’anno l’estate lastrigiana sarà ricca di appuntamenti per vivere il centro storico e le bellissime colline. Torna infatti la manifestazione “Vento d’Estate”, il cartellone di iniziative estive che culminerà con l’Antica Fiera di Lastra a fine agosto che come di consueto proporrà mercatini, street food, concerti e spettacoli, fuochi d’artificio, mostra del bestiame nel centro storico lastrigiano.

La “Piazza dei bambini”, rassegna che si sta svolgendo nel centro storico, propone spettacoli, concerti e laboratori dedicati a bambini e ragazzi grazie ad un’idea del Teatro Popolare d’arte- Teatro delle Arti con il supporto del Comune di Lastra a Signa. Il programma, a ingresso gratuito, si svolge nel centro storico fra piazza Garibaldi, Antico Spedale di Sant’Antonio e piazza del Comune fino al 16 luglio. Sempre dedicata ai più piccoli sarà la serata dell’8 luglio in piazza Garibaldi con lo spettacolo a cura del Teatro delle dodici lune “Pulcinella in favola”: teatro di attore, burattini e contastorie di e con Italo Pecoretti. L’iniziativa si svolge all’interno della rassegna “LuglioBambino” che prevede teatro, circo, animazioni, laboratori, letture, cinema, incontri in vari Comuni della Città metropolitana di Firenze.

Dai bambini agli anziani: al Centro sociale residenziale di via Togliatti tanti appuntamenti promossi dall’Auser: balli, musica e spettacoli fino al 9 settembre. A Villa Caruso Bellosguardo arriva la manifestazione “Sere d’estate in villa”: fino al 9 agosto spettacoli, concerti e musica. Il 15 e 16 luglio torna, sempre a Villa Caruso, Caruso Wine and Food Summer Festival: due giorni di degustazioni e vendita di vini, aperitivi al tramonto, dj set e street food. I concerti a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel centro Storico sono partiti lo scorso 8 giugno con un omaggio a Walt Disney in piazza del Comune: gli altri due appuntamenti si terranno il 19 luglio con un omaggio ai Queen e il 27 agosto con Omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla.

Le iniziative promosse dal Comune di Lastra a Signa, Associazione Villa Caruso e associazioni del territorio per celebrare i 150 anni dalla nascita del grande tenore napoletano si terranno da luglio a ottobre sempre a Villa Caruso Bellosguardo e prevedono concerti, spettacoli, laboratori per bambini. La tradizionale festa di Sant’Anna promossa dall’omonimo comitato nella zona di Ponte a Signa si terrà dal 16 al 26 luglio. Nel programma spettacoli, rievocazioni storiche, stand gastronomici e molto altro. Il 28 luglio alle 21 si terrà una passeggiata musicale “Sulle orme di Goldoni fino alla canzone popolare napoletana”: l’itinerario si snoderà da piazza Andrei fino a Villa Caruso e sarà a cura di Alessandro Calonaci, Compagnia Mald’Estro e Eviolins.

fino al 3 luglio a Malmantile si tiene la “Festa dei rioni”: dopo la serata inaugurale di ieri, il Rione Bracciatica, il Rione delle Mura, Rione Centro e Rione Pollaiolo si sfideranno nei giochi de La Gallina Matta (29 giugno), Anda e Rianda (30 giugno), Tiro alla fune (3 luglio). L’iniziativa è promossa dall’associazione Officina Malmantile con il patrocinio del Comune. A Carcheri, presso il circolo Arci, la “Festa di luglio” proseguirà fino al 9 luglio, ecco il programma: giovedì 29 giugno il Torneo di burraco a coppie, venerdì 30 giugno la pedalata notturna in MBT, sabato 1 luglio Paella e Sangria, domenica 2 luglio spettacolo “C’era i Titta e i giochi del palio” a cura di Giancarlo Pucci, venerdì 7 luglio Pizza e Canta, serata karaoke. Infine sabato 8 luglio torna la Paella con Sangria e domenica 9 luglio la Cena a base di pesce e la sfilata di Moda con La Checca e l’Eleonora.

“Anche quest’anno l’estate lastrigiana – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – si presenta ricca di appuntamenti e soprattutto per i più piccoli offrirà tante occasioni legate alla creatività, all’apprendimento e allo svago. Ringraziamo anche le associazioni di volontariato che dal capoluogo alle frazioni contribuiscono a rendere più piacevoli le giornate estive di chi resta a casa, organizzando cene, feste, manifestazioni e tante occasioni di aggregazione”. Per ulteriori informazioni e il programma dettagliato sul sito del Comune di Lastra a Signa www.comune.lastra-a-signa.fi.it.