Veronica Pivetti e il suo “Per sole donne” alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Veronica Pivetti, attrice e doppiatrice, sarà domani 30 gennaio alle 18 alla libreria Rinasciata di via Gramsci in veste di scrittrice per la presentazione del suo nuovo libro “Per sole donne”. Divertente, ironico, diretto, il libro è un affresco sulla vita di cinque amiche cinquantenni che si dividono tra lavoro e amore, famiglia, doveri e desideri. Dopo due esilaranti bestseller autobiografici, Veronica Pivetti racconta una storia “per sole donne”.

Adelaide fa l’antiquaria, ha un marito più giovane di lei con cui è in crisi, una madre complice e saggia nonostante un principio di arteriosclerosi, e quattro amiche vere, che come lei stanno attraversando la crisi dei cinquant’anni.

Crisi? In realtà si direbbe che non si siano mai divertite tanto. Nei loro incontri (quasi sempre in un ristorante cinese) si scambiano le più inconfessabili confidenze sessuali, e al lettore è concesso di origliare e apprendere così, nei più imbarazzanti dettagli, le avventure e le sventure erotiche di Adelaide, Benedetta, Tonia, Rosaria e Martina. Cinque donne diversissime tra loro ma accomunate da due cose: una visione ormai disincantata della vita e, al tempo stesso, una gran voglia di viverla a pieno.