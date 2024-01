Verrà riqualificato l’immobile di via del Risorgimento

SESTO FIORENTINO – Sarà riqualificato l’immobile di via del Risorgimento a Padule. La giunta comunale ha licenziato nei giorni scorsi il progetto esecutivo nell’edificio che oggi è adibito a Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) per richiedenti asilo. Gli interventi prevedono la rimozione delle coperture e delle parti realizzate in eternit e la sostituzione con manufatti […]

SESTO FIORENTINO – Sarà riqualificato l’immobile di via del Risorgimento a Padule. La giunta comunale ha licenziato nei giorni scorsi il progetto esecutivo nell’edificio che oggi è adibito a Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) per richiedenti asilo. Gli interventi prevedono la rimozione delle coperture e delle parti realizzate in eternit e la sostituzione con manufatti in altri materiali, la demolizione e ricostruzione del corridoio interno di collegamento, la riorganizzazione degli spazi e la sostituzione degli infissi; l’investimento complessivo è quantificato in 250mila euro. “Si tratta di un intervento a lungo atteso e molto importante – afferma il vicesindaco Claudia Pecchioli – La struttura, risalente agli anni Cinquanta, è stata nei decenni più volte oggetto di lavori di ampliamento, in maniera non sempre organica e facendo ricorso all’eternit per alcune parti. Con questo progetto andremo a rimuovere completamente questo materiale e a migliorare la funzionalità dell’edificio, garantendo un luogo adeguato all’accoglienza temporanea delle persone in attesa di conoscere l’esito della propria richiesta di asilo”.