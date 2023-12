Verso il Natale: nei Coop.fi tornano i cesti per l’ATT 

FIRENZE – Associazione Tumori Toscana e Unicoop Firenze di nuovo insieme per l’edizione 2023 del Cesto di Natale. Giunto all’undicesima edizione sarà in vendita nei reparti gastronomia nei punti vendita Coop per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite ai malati della Toscana. Wok (35.90 euro) e Aperibox (24.90 euro) sono le proposte di quest’anno realizzate, come sempre, con prodotti enogastronomici provenienti […]

FIRENZE – Associazione Tumori Toscana e Unicoop Firenze di nuovo insieme per l’edizione 2023 del Cesto di Natale. Giunto all’undicesima edizione sarà in vendita nei reparti gastronomia nei punti vendita Coop per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite ai malati della Toscana. Wok (35.90 euro) e Aperibox (24.90 euro) sono le proposte di quest’anno realizzate, come sempre, con prodotti enogastronomici provenienti da aziende accuratamente selezionate. La versione Wok è disponibile solo nei supermercati più grandi mentre la versione Aperibox è disponibile in tutti i punti vendita, eccetto i più piccoli. Il ricavato dei cesti quest’anno sarà destinato al progetto Over 70, che prevede un programma di assistenza domiciliare a 360° dedicato ai pazienti in età avanzata, per dare risposte adeguate a tutti i loro bisogni di cura e di assistenza pratica e psicologica. Anche i cesti ATT rientrano nell’iniziativa che, per tutto il mese di dicembre, prevede per i soci di Unicoop Firenze un risparmio del 10% su tutta la spesa, per far fronte alle crescenti difficoltà di molte famiglie.

“Siamo molto grati a Unicoop per il suo concreto impegno a sostegno di chi è in difficoltà per problemi di salute o economici. Siamo orgogliosi di questa collaborazione che si traduce in un aiuto concreto per tanti malati di tumore che ci impegniamo ogni giorno a curare con amore e professionalità”, ha detto Giuseppe Spinelli, presidente dell’Associazione Tumori Toscana. “Tornano in alcuni nostri punti vendita i cesti ATT: un appuntamento che si rinnova, per un Natale solidale. I cesti ATT sono un dono per chi li riceve e per chi si trova a combattere contro una malattia oncologica, perché finanziano attività fondamentali per la qualità della vita dei malati. Siamo quindi soddisfatti di poter dire che anche quest’anno, a fianco di ATT, ci siamo”, fanno sapere da Unicoop Firenze