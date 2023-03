Verso la Pasqua, tornano a Firenze le Fiere Quaresimali e dell’Ascensione. Oltre duecento i banchi presenti

FIRENZE – Firenze si prepara all’arrivo della Pasqua e, come da tradizione, nelle quattro domeniche precedenti la festa, il Parco delle Cascine si tingerà dei mille colori degli allegri banchi del mercato delle Fiere Quaresimali e dell’Ascensione (o “del Grillo” per i fiorentini di più lunga memoria). Quest’anno l’organizzazione delle quattro domeniche è affidata ai sindacati dei commercianti su area pubblica Anva Confesercenti Firenze e Fiva Confcommercio Firenze-Arezzo che, in maniera unitaria, si occuperanno di tutta la gestione del grande mercato: oltre 200 banchi dislocati lungo viale Lincoln e piazza Kennedy per un assortimento che va dall’abbigliamento alle calzature, dai fiori ai giocattoli, articoli per la casa, cosmetici, animali vivi e tante specialità alimentari da gustare per strada o da portare via.

Le fiere Quaresimali e dell’Ascensione si svolgeranno al Parco delle Cascine di Firenze le domeniche 12, 19 e 26 marzo e 2 aprile 2023, dalle 9 alle 19. Quattro intere giornate per dedicarsi allo shopping all’aria aperta, approfittando delle tante occasioni che i commercianti hanno già in serbo per questa edizione così importante della manifestazione, la prima organizzata dalle Associazioni di riferimento degli ambulanti. Un’allegra confusione che metterà insieme la tradizione – con i prodotti tipici e locali come la porchetta, il lampredotto o i brigidini di Lamporecchio – alle ultime novità, con i tanti banchi di abbigliamento per uomo donna e bambino, accessori, profumi, giocattoli. E poi articoli da regalo, artigianato, articoli per hobby e per i gli amici animali. E a rendere ancora più speciale l’iniziativa, l’intrattenimento per grandi e piccoli con gli spettacoli itineranti lungo l’area del mercato. Insomma, un’occasione da non perdere per quanti non si accontentano della “sorpresina” ma dall’uovo di Pasqua si aspettano un po’ di più.