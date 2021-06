Verso le elezioni. A Querceto a cena con Sinistra Italiana

SESTO FIORENTINO – “La Paella di Querceto per Lorenzo Falchi sindaco” è la cena elettorale promossa da Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino in programma lunedì 14 giugno alle 20 alla Casa del Popolo di Querceto. “Abbiamo organizzato una cena elettorale, che si terrà in sicurezza, rispettando le regole anti contagio, per finanziarci dal basso come […]

“Abbiamo organizzato una cena elettorale, che si terrà in sicurezza, rispettando le regole anti contagio, per finanziarci dal basso come abbiamo sempre fatto – dice Enrico Solito, segretario del circolo di Sesto Fiorentino – Con noi ci sarà Nicola Fratoianni, il nostro segretario nazionale, protagonista di tante battaglie dentro e fuori dal Parlamento, come quella per l’introduzione di una tassa sui patrimoni, per il vaccino bene comune e nelle tante piazze a sostegno dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Il menù della serata è composto da paella accompagnata da sangria e dolce. E’ possibile richiedere anche la versione vegetariana. Il costo della cena è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini fino ai 10 anni. Per prenotarsi è necessario contattare 334 6252648.