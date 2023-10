Verso le elezioni: accordo tra Sinistra per Calenzano e Calenzano Democratica

CALENZANO – In vista delle prossime elezioni poltiche si avviano anche gli accordi e le alleanze. Sinisra per Calenzano e Calenzano Democratica, si legge in una nota, hanno raggiunto l’accordo di programma politico amministrativo”. “La nostra, – scrive Calenzano Democratica – una compagine di ispirazione moderata, aperta al dialogo e l’approfondimento delle tematiche affrontate, sempre […]

CALENZANO – In vista delle prossime elezioni poltiche si avviano anche gli accordi e le alleanze. Sinisra per Calenzano e Calenzano Democratica, si legge in una nota, hanno raggiunto l’accordo di programma politico amministrativo”.

“La nostra, – scrive Calenzano Democratica – una compagine di ispirazione moderata, aperta al dialogo e l’approfondimento delle tematiche affrontate, sempre alla ricerca delle possibili migliori soluzioni: non abbiamo cercato l’assoluto, con l’obbligo di scelta, ma l’idea di creare un ampio campo civico che possa ben rappresentare la cittadinanza e aperto a chi vuol avvicinarsi alla cosa pubblica con idee costrittive. Le competenze per tradurre in pratica le buone idee sono già presenti, un ulteriore valore aggiunto è ininterrottamente una ricchezza auspicata. Le sfide che incalzano e le opportunità da cogliere in una società avanzata richiedono continui aggiornamenti e libertà di azione”.