Verso le elezioni, Danti (SI): “Se il Pd ha cuore l’unità deve tornare indietro su alcune scelte, dalla pista di Peretola a…” 

FIRENZE – Il neo segretario regionale di Sinistra Italiana, Dario Danti, prende in esame le prossime elezioni amministrative e le regionali del 2025 e lo fa parlando, in generale, dei contenuti e, nello specifico, di alcune tematiche che riguardano anche l’area della Piana. “Per le elezioni amministrative e per le regionali del 2025 – dice – per noi la priorità sono i contenuti, puntando contemporaneamente a una grande alleanza che vada dalle liste civiche ai Verdi, da +Europa al Pd, da noi al M5S. Ma vanno cambiati alcuni elementi delle politiche regionali: siamo contrari al rigassificatore a Piombino, all’allineamento della pista di Peretola, alla costruzione della base militare di Coltano. Naturalmente esistono anche dei punti di convergenza: se la Regione è per gli asili nido gratis, a noi va bene. I contenuti, insomma, saranno la discriminante”.

“Sappiamo bene – prosegue Danti – che alcune scelte compiute dal Pd dalla pista aeroportuale al gas sono un problema. Ma ho pure sentito il neo segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi, affermare che non ci sono scelte già prese e scontate. L’appello è al Pd: se ha a cuore una vasta alleanza, Giani deve tornare indietro su alcune scelte. Prima delle persone ci sono i contenuti: contenuti nuovi potrebbero voler dire anche volti nuovi. Invece di investimenti nel settore militare, abbiamo bisogno di risorse per ambiente, emergenze sociali e sanità territoriale. E poi bisogna fare un piano serio per rinnovabili e rifiuti: siamo davvero sicuri che quotare in Borsa i beni comuni sia utile per i toscani?”.