Verso le elezioni. Falchi “Accogliamo la disponibilità del PD sestese”

SESTO FIORENTINO – “Abbiamo appreso con soddisfazione della volontà manifestata dal Partito Democratico di Sesto Fiorentino di riaprire un confronto programmatico in vista delle prossime amministrative, che si svolgeranno in un momento molto delicato per il nostro Paese e per la nostra comunità”. Lo afferma il sindaco Lorenzo Falchi in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Da parte nostra – prosegue Falchi – non è mai mancata la disponibilità al dialogo, poiché riteniamo che solo il confronto e la condivisione delle proposte e dei programmi per la Sesto del futuro possano rappresentare la strada per un governo efficace del territorio, in particolare per affrontare le grandi e difficili sfide che il presente ci pone davanti. In questi mesi il candidato sindaco e la coalizione hanno realizzato un percorso programmatico che ha visto oltre seicento partecipanti confrontarsi in quasi venti ore di discussione su sette tavoli tematici. Questo intenso lavoro, a cui teniamo molto e di cui siamo soddisfatti, ha permesso la definizione di una ossatura del programma elettorale che, insieme al buon lavoro svolto in questi cinque anni, sarà la base per ogni confronto futuro. A dicembre avevamo espresso rammarico di fronte all’indisponibilità del PD ad approfondire e condividere un percorso comune. Oggi, anche se i tempi stringono, riteniamo giusto accogliere questa rinnovata disponibilità alla quale dovrà seguire però l’avvio di un serio confronto sui programmi”.