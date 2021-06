Verso le elezioni. Il PD presenta la candidata vicesindaco Pecchioli a sostegno del sindaco Falchi

SESTO FIORENTINO – Inizia a mostrarsi la “squadra di governo” a sostegno del sindaco Lorenzo Falchi. La grande coalizione sestese dopo ’accordo con il PD ha portato un primo cambiamento: in caso si vittoria del sindaco Falchi alle prossime amministrative di autunno, Claudia Pecchioli (PD) sarà la vicesindaca.

La presentazione questo pomeriggio sotto un torrido sole nel cortile esterno della biblioteca di Doccia. Il segretario del PD Massimo Labanca ha spiegato il percorso di avvicinamento al sindaco Falchi (fino ad oggi il PD si trova nei banchi dell’opposizione).

Labanca ha ricordato l’apertura alle altre forze di governo dopo la sua nomina e, ha detto “oggi ci sono le condizioni insieme al sindaco per scrivere una pagina nuova rivolta al futura della città. Da qui parte la possibilità di formare la squadra”.

l sindaco Falchi ha ricorda che “è stato un percorso importante” e “si apre una stagione nuova”.

Percorso ponderato non affrettato, ha ribadito il sindaco “questi 5 anni siamo stati su banchi diversi del consiglio comunale: ci siamo confrontati in alcuni casi ci siamo divisi in altri no. Sono convinto che il governo di Sesto sia una questione seria, credo che abbiamo fatto bene ad approfondire e discutere”. Il sindaco ha ribadito che il dopo pandemia richiede attenzione perchè .”ci troviamo in un contesto dove aumentano le difficoltà economiche”, ma “le forze politiche che hanno siglato l’accordo programmaiìtico hanno fatto un buon lavoro”.

Claudia Pecchioli, 28 anni laureata in giurisprudenza, è praticante avvocato presso l’Avvocatura di Stato di Firenze. “Quello di oggi è il risultato di un percorso collettivo molto lungo, che abbiamo intrapreso come PD Sesto cinque anni fa, – ha detto Pecchioli – quando abbiamo deciso di fare un’opposizione costruttiva, che entrasse sempre nel merito delle singole questioni, trovandoci a volte dalla stessa parte della maggioranza, a volte in disaccordo, ma sempre guardando al bene comune della città. Per me due priorità su cui mettere grande energia saranno la transizione ecologica, su cui dobbiamo agire con decisione, e la questione della parità di genere. A Sesto c’è una classe dirigente che ha deciso, da un lato, di far leva sui valori comuni e, dall’altro, di unire sensibilità diverse per uscire dalle logiche di divisione del centrosinistra con la volontà di aprire una nuova pagina politica e amministrativa per la città”

Al termine della presentazione all giovane candidata vicesindaco è stato consegnato dai colleghi uomini del suo partito un mazzo di fiori. Segno che la galenteria supera ogni barriera.