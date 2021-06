Verso le elezioni. Italia Viva “Il PD rinnega gli ultimi cinque anni e sostiene Falchi. Noi restiamo coerenti”

SESTO FIORENTINO – “Prendiamo atto della decisione assurda del PD, che dopo 5 anni di dura opposizione alla maggioranza uscente, si inventa una improbabile inversione a U e annuncia il sostegno alla candidatura di Falchi. Lo stesso Falchi che ha fatto della decrescita il centro della sua azione di governo in questi cinque anni. Lo stesso Falchi che proprio oggi non ha avuto remore nel ribadire il suo NO alla nuova pista di Peretola, ai posti di lavoro e agli oltre 400 milioni di investimenti del piano presentato da Toscana Aeroporti”. Lo affermano, in una nota, Francesco Grazzini Coordinatore provinciale Italia Viva Firenze e Provincia e Leonardo Pagliazzi Coordinatore Italia Viva Sesto Fiorentino in riferimento alla decisione del PD di sostenere il sindaco Falchi alle prossime elezioni amministrative.

“Noi restiamo coerenti e come abbiamo sempre detto non sosterremo la ricandidatura di Falchi, perchè restiamo convinti del fallimento dell’amministrazione uscente e della forte necessità di cambiamento su tantissimi temi. I sestesi dovranno decidere tra la continuità e il cambiamento. – proseguono i due esponenti di Italia Viva Sesto Fiorentino – Siamo di fronte alla conferma – per chi ancora avesse avuto dubbi – della resa incondizionata della storia riformista del pd. Italia Viva inizierà fin da subito a fare squadra con tutti i soggetti politici che non si ritrovano in questa scelta assurda.

