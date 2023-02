Verso le elezioni: Piero Tozzi da “Campi Domani” a “Impegno vero”. Fra i candidati anche Mauro Batisti e Caterina Rocchini

CAMPI BISENZIO – Aveva aderito nei giorni scorsi a “Campi Domani”, ma in seguito a svariati incontri sul territorio ha scelto di aderire ad “Impegno Vero” e di sostenere Paolo Gandola in vista delle prossime elezioni comunali di Campi Bisenzio. Segretario regionale del Meda, sindacalista e per lungo corso dottore di guardia medica, Piero Tozzi (nella foto) è […]

CAMPI BISENZIO – Aveva aderito nei giorni scorsi a “Campi Domani”, ma in seguito a svariati incontri sul territorio ha scelto di aderire ad “Impegno Vero” e di sostenere Paolo Gandola in vista delle prossime elezioni comunali di Campi Bisenzio. Segretario regionale del Meda, sindacalista e per lungo corso dottore di guardia medica, Piero Tozzi (nella foto) è medico specialista in psicologia e psichiatria, ha conseguito un master in emergenza-urgenza e da tempo ricopre la carica di vice segretario regionale del Fismu, Federazione italiana sindacale dei medici uniti.

“Ho avuto modo di incontrare Paolo Gandola proprio in questi giorni, – ha commentato Tozzi – ho compreso il suo progetto civico e ho apprezzato le sue proposte programmatiche per il rilancio della città. Nei suoi anni di consigliere comunale a Campi ha lungamente difeso il medico a bordo delle ambulanze e tutelato il servizio di guardia medica anche raccogliendo centinaia di firme. Per questo ho scelto convintamente di sostenerlo aderendo a Impegno Vero”.

Analogo il sostegno di Mauro Batisti, per anni medico di emergenza urgenza presso il Pronto soccorso di Prato: “Ho visto e vedo in Gandola una persona preparata e specchiata che ha davvero a cuore il bene dei cittadini di Campi – ha detto – soprattutto i più bisognosi. Gandola è sempre stato molto attento alle tematiche della sicurezza sanitaria e per questo sarò suo consulente. Voglio che Campi Bisenzio sia una città più tutelata”. “Sono grato e onorato della scelta di Tozzi e Batisti – ha aggiunto Gandola – si tratta di un professionisti stimati e conosciuti che offriranno a me, ad Impegno Vero e alla città di Campi un contributo importante nella definizione del programma per tutelare la sicurezza sanitaria e difendere i diritti dei cittadini, a partire dai disabili troppo spesso ignorati e dimenticati dall’amministrazione comunale. Con loro ci incontreremo di nuovo anche nei prossimi giorni e definiremo le tante proposte che presenteremo alla città ed ai cittadini per garantire a Campi servizi sanitari all’avanguardia”.

“Sono venuta a conoscenza della realtà di “Impegno vero” e mi ha colpita la voglia di cambiamento. Rilanciare Campi non più come paese satellite tra Firenze e Prato, bensì come una cittadina con una propria identità, valorizzando l’arte, la cultura e lo spettacolo in modo nuovo, leggero e fruibile a tutti. Per questo ho scelto di aderire al movimento civico promosso da Paolo Gandola”: si è espressa così Caterina Rocchini, 20 anni, studentessa del corso di laurea in Progettazione e gestione di eventi e d’impresa dell’arte e dello spettacolo. “A Campi – ha proseguito Rocchini – occorre ridisegnare una città che assicuri maggiore attenzione ai giovani affinché trovino un ambiente stimolante, propositivo e che li coinvolga in prima linea per formulare insieme nuovi sentieri da percorrere. Creare eventi e progetti in collaborazione con le scuole per avvicinare le nuove generazioni all’arte ed alla bellezza sfruttando le risorse del territorio”.

“L’adesione a “Impegno Vero” di Caterina Rocchini – ha detto Paolo Gandola – mi riempie d’orgoglio, non solo perché è una ragazza giovanissima, capace, talentuosa e piena di idee ma anche perché porta con sé tutti i valori positivi di suo nonno Marco De Bastiani, recentemente scomparso e rimasto nel cuore di tutti i campigiani. “Impegno Vero” continua a crescere e rafforzarsi, ogni giorno incontro persone, professionisti e famiglie e continuo a ricevere grande interesse ed entusiasmo. Le elezioni ci saranno solo tra qualche mese, ma “Impegno Vero” si è già configurato come la vera novità in vista dell’appuntamento elettorale. Siamo a lavoro per dare vita a una coalizione composita e coesa, certi come siamo di rappresentare l’unica alternativa possibile a chi finora ha gestito il nostro territorio, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.