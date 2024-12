Verso le festività: a Bacchereto i presepi, a Comeana Babbo Natale  

CARMIGNANO – I presepi a Bacchereto, Babbo Natale a Comeana. Le festività portano per la terza volta a Bacchereto più di 40 presepi. Domenica 15 dicembre nel borgo si inaugura infatti “La Via dei Presepi”, una ricca espressione di arte presepiale da ammirare fino al 12 gennaio lungo una passeggiata che toccherà giardini ed esterni di abitazioni. “La Via dei Presepi” si apre tra mercatini natalizi e punti ristoro pieni di dolci e specialità gastronomiche. Un vasto e variegato programma promosso, con il patrocinio del Comune, dalla Polisportiva Bacchereto in collaborazione con la Pro Loco di Carmignano, il circolo Arci Mulinaccio, la filarmonica Verdi, accompagnerà i presepi per tutto il periodo delle festività.

Si inizia appunto domenica 15, alle 11, con l’inaugurazione in piazza Verdi della Via dei Presepi: fino alle 18.30 sarà possibile apprezzare, nel museo delle Antiche maioliche, l’esposizione presepiale delle suore di Poggio a Caiano e il presepe parrocchiale nella chiesa del paese, dove alle 18 sarà celebrata la Messa. Presepi che fanno tutt’uno con un pomeriggio pieno di iniziative: dal mattino con il mercatino dell’artigianato “Io creo, Natale”, per proseguire alle 14.30 con il truccabimbi e con l’arrivo (alle 15) di Babbo Natale per ritirare le letterine dei bambini; alle 16 al circolo Arci Mulinaccio in programma lo spettacolo di burattini “Il presepe 24”, seguito dal laboratorio bambini per un massimo di 20 partecipanti (prenotazioni WhatsApp 392 3442500); alle 17.40 è prevista l’accensione in piazza del presepe, sulle note musicate della Filarmonica Giuseppe Verdi di Bacchereto. Sabato 21 dicembre è previsto nella chiesa Santa Maria Assunta il Concerto natalizio serale (alle 21), con la corale San Francesco diretta dal maestro Paolo Fissi e il piccolo coro “Il cinema da ascoltare” diretto dalla maestra Roberta Pettirossi con la partecipazione di Sara Ruoti.

Martedì 24 dicembre, dopo la Messa di Natale, distribuzione in piazza Verdi di pandoro, panettone e vin brulé. Nel pomeriggio (alle 17) di giovedì 26 c’è invece la tombola nel Salone Don Bartolini, dove domenica 29, con inizio alle 16, andrà in scena lo spettacolo di burattini di Gioppino “Olaf e la magia del Natale”. Le iniziative per “La Via dei Presepi” tornano ad anno nuovo con la tombola nel pomeriggio (alle 17) di lunedì 6 gennaio nel Salone Don Bartolini e si concludono domenica 12 gennaio con la Messa della Santa Infanzia Missionaria (alle 16) e lo spettacolino teatrale dei bambini del catechismo nel Salone Don Bartolini (alle 17). Atmosfere natalizie anche a Comeana a cura dell’associazione Comeana in Festa, con il patrocinio del Comune. “Aspettando il Natale 2024” è il titolo della festa per piccoli e grandi in programma domenica 15 dicembre in piazza Cesare Battisti. Un intero pomeriggio in allegra compagnia per divertirsi con il clown Lorenzo, gustare un po’ di merende, scambiarsi gli auguri, apprezzare il mercatino di oggetti natalizi.

Grande attesa per Babbo Natale che alle 17 si fermerà in piazza per ritirare le letterine di tutti i bambini o semplicemente per ascoltare, sottovoce, le loro richieste, per poi tornare a Comana, anzi a “ casa”, a consegnare i regali la vigilia di Natale. I bambini che desiderano che Babbo Natale si fermi nella loro casa devono avvisarlo consegnando l’indirizzo allo Spazio Giovani Comeana (piazza Cesare Battisti, 17 tel. 055 8716213) o a Foto Ottica Berna Nasca (piazza Battisti, 6, tel. 055 8719347). E’ richiesta piccola offerta.