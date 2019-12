Verso le regionali. Elisa Meloni di Volt Toscana all’Unione operaia di Colonnata

SESTO FIORENTINO – “Una settimana fa abbiamo presentato i nostri candidati e il nostro programma, a cui siamo arrivati dopo mesi di lavoro e le primarie di settembre. Siamo stati i primi a lanciare la campagna per le elezioni regionali toscane, portando l’attenzione sui contenuti, in un momento in cui le altre forze politiche erano concentrate su nomi e dinamiche interne “. Così Elisa Meloni ha rivendicato con orgoglio il valore del progetto di Volt Toscana durante l’incontro svoltosi il 20 dicembre all’Unione Operaia di Colonnata, alla presenza del co-presidente nazionale del partito Andi Shehu e della coordinatrice regionale Ludovica Perazzotti.

Circa cinquanta persone tra tesserati giunti da tutta la Toscana e cittadini della piana fiorentina hanno partecipato alla cena di Natale organizzata Ada Volt al circolo Arci, cena durante la quale è proseguita la raccolta delle firme per la presentazione delle liste regionali. L’incontro conviviale è stato l’occasione per “la Meloni giusta” – così è stata ribattezzata dai suoi sostenitori con riferimento all’omonima leader politica di tutt’altro schieramento – di raccontare la sua storia personale e la sfida che ha abbracciato come Candidata di Volt per la Presidenza della Regione Toscana. 33 anni, manager di progetti europei all’Università, Elisa Meloni non ha nascosto l’emozione per la candidatura, ma con orgoglio ha rivendicato “organizzazione e competenza” come valori chiave del suo impegno politico e dell’attività di tutto il team di Volt Toscana.

Un gruppo passato in poco più di un anno da poche persone a circa 200 iscritti e in grande crescita, come ha ricordato Lapo Parigi, sestese classe 1997 e candidato come consigliere regionale nella circoscrizione della Piana, Firenze 4. “Nell’arco di un anno – ha detto Parigi – abbiamo raddoppiato i tesserati di Volt Italia, raccolto quasi 40mila firme per le elezioni europee, esteso la nostra presenza in 32 paesi ed eletto un parlamentare europeo. Un percorso nel quale la serata di stasera è una tappa fondamentale”. Presenti tra i candidati per la circoscrizione Firenze 4 anche la capolista Ludovica Perazzotti, coordinatrice regionale di Volt Toscana, e Enrico Esente, imprenditore classe 1986.