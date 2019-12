Verso le regionali. Il giudizio dei sindaci Fossi e Falchi sull’esito del tavolo di coalizione del Centrosinistra

SESTO FIORENTINO – “Per poter essere competitivi è necessario che tutto il Centrosinistra tutta la Sinistra stia insieme per provare a vincere questa battaglia che sarà complicata perché se stiamo al voto delle Europee il Centrodestra è sopra il Centrosinistra”. Così il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha risposto a chi chiedeva un giudizio sull’esito del tavolo di coalizione di ieri del Centrosinistra per le elezioni regionali in Toscana del 2020. “Non capisco perché l’impuntatura di ieri e la volontà di fermare il tavolo” ha aggiunto il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi ed esponente di Sinistra Italiana, a margine dell’inaugurazione del tratto della Perfetti Ricasoli di questa mattina 21 dicembre. “Credo – ha proseguito Falchi – che la richiesta che avevano fatto le forze di Sinistra al tavolo della coalizione, cioè di ottenere delle primarie e quindi confrontarsi con altre candidature, fosse una richiesta sacrosanta, e mi sembrava che sia il candidato Giani sia il PD avessero dato disponibilità a farle”. E.A.