Vertenza Cavalli. Il sindaco Falchi “Decisione gravissima e irresponsabile dell’azienda”

SESTO FIORENTINO – “Siamo sconcertati da quanto emerso questa mattina nel corso dell’incontro tra Istituzioni e proprietà della Roberto Cavalli. Abbiamo avuto la conferma della volontà di andare avanti con una decisione gravissima ed irresponsabile, assunta alle spalle dei lavoratori e del tavolo di crisi regionale, senza alcun rispetto per le Istituzioni e per il territorio. Corriamo il forte rischio di assistere a 170 licenziamenti mascherati”.Così il sindaco Lorenzo Falchi, commenta l’esito della riunione del tavolo regionale di crisi sulla vertenza Cavalli che si è tenuto questa mattina in videoconferenza, al quale hanno preso parte Comune, Regione, sindacati e proprietà.

“A domanda, abbiamo appreso che il piano industriale con la riduzione dei costi del personale è stato definito prima della crisi sanitaria, – dice il sindaco Falchi – e tra l’altro mai presentato alle organizzazioni sindacali o alle Istituzioni presenti al tavolo di crisi. Una decisione, quella dello spostamento di tutta l’azienda a Milano in tempi rapidi, presentata come unica scelta per il salvataggio, ma che va in evidente controtendenza rispetto ai segnali di crescita della filiera della moda nel nostro territorio. Abbiamo chiesto all’azienda di riconsiderare la sua decisione e sosterremo con forza le organizzazioni sindacali che hanno dato la disponibilità ad avviare un confronto serrato e costruttivo”.