Vertenza Cavalli. Il sindaco Falchi “Sbigottimento per l’annuncio dell’azienda di lasciare Sesto”

SESTO FIORENTINO – “La decisione della proprietà della Roberto Cavalli ci ha lasciati sbigottiti”. E’ quanto si legge in una nota del sindaco Lorenzo Falchi sulla decisione dell’azienda di trasferirsi a Milano. “In maniera irresponsabile, – prosegue il sindaco – senza alcun confronto con le Istituzioni, senza alcun confronto con i sindacati, senza presentare un piano industriale, in un momento di grande difficoltà per tutti, la proprietà annuncia il trasferimento a Milano per tutti e 170 i dipendenti, senza tracciare alcuna prospettiva. Un comportamento inaccettabile che lascia senza parole e che danneggia i lavoratori e tutto il nostro territorio. Da parte nostra sosteniamo la richiesta di convocazione del tavolo di crisi regionale avanzata dai sindacati con l’obiettivo di arrivare alla ricomposizione di una vicenda che inizia assumere caratteri grotteschi e che rischia di vedere disperdeso un patrimonio di lavoro e competenze di grande valore per Sesto e la Toscana”.