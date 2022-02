Vertenza ex Gkn: doppio appuntamento il 2 marzo con l'”Insorgiamo tour”

CAMPI BISENZIO – Nuova tappa per il programma toscano dell’”Insorgiamo tour”, che ha visto la stretta collaborazione fra teatri, compagnie teatrali, circoli Arci e il Collettivo di fabbrica dei lavoratori ex Gkn, in vista della mobilitazione nazionale prevista per il 26 marzo a Firenze. Mercoledì 2 marzo, dalle 20.30, il circolo Arci di Coiano, a […]

CAMPI BISENZIO – Nuova tappa per il programma toscano dell'”Insorgiamo tour”, che ha visto la stretta collaborazione fra teatri, compagnie teatrali, circoli Arci e il Collettivo di fabbrica dei lavoratori ex Gkn, in vista della mobilitazione nazionale prevista per il 26 marzo a Firenze. Mercoledì 2 marzo, dalle 20.30, il circolo Arci di Coiano, a Prato (in via Bisenzio a San Martino 5/F), ospiterà un doppio appuntamento. Si comincia con la messa in scena dello spettacolo teatrale “It’s just a game”, una produzione Teatro Metropopolare con Robert Da Ponte e per la regia di Livia Gionfrida. Dal dicembre 2019, infatti, Livia Gionfrida porta avanti con il suo collettivo Metropopolare un’indagine su capitalismo e sul ruolo che il denaro ha nella nostra società e nelle nostre vite. Oggi, nel bel mezzo della crisi globale legata alla pandemia e alla guerra, la questione è più centrale che mai, dove ognuno sta vivendo la propria personale lotta per la sopravvivenza. Un attore storico del collettivo Metropopolare, ex detenuto ed ex bancario, prova a fare il punto sulla situazione, mescolando teorie economiche e legge di Murphy, con l’aiuto di Shakespeare, The Blues Brothers e l’ex presidente Trump. Una riflessione tragicomica sul mondo globale. A seguire una conversazione su movimenti, consumismo e identità con Silvia Giagnoni, autrice di “Fioca” (Iacobelli Editore 2021), Teatro Metropopolare e il Collettivo di Fabbrica Gkn.

“Siamo molto orgogliosi e onorati – dice Livia Gionfrida – di prendere parte a questa iniziativa. Il nostro è uno spettacolo che riflette sulla società tardo capitalista in cui viviamo. Una delle domande da cui è partito il lavoro è di Martin Luther King e recita: “cosa fai tu per gli altri?”. Un interrogativo estremamente attuale e da rimettere al centro delle realtà che abitiamo. Crediamo che in un mondo dove il denaro la fa da padrone a livello politico, lavorativo e giudiziario, il mettersi in gioco insieme, riflettere su dove stiamo andando e su cosa facciamo per gli altri sia una questione necessaria come l’acqua o l’aria. In questa ottica i lavoratori della Gkn hanno risvegliato un senso di lotta comune che va anche al di là di una singola fabbrica e che riguarda la comunità intera. Metropopolare ha sposato fin dai primi giorni questa causa che si intreccia a doppio filo al nostro percorso artistico”.

“Si rinnova – aggiunge Enrico Cavaciocchi, presidente Arci Prato – l’impegno di Arci Prato a sostegno dei lavoratori della Gkn in collaborazione con Arci Firenze, con l’organizzazione della prima tappa a Prato dell'”Insorgiamo tour”, presso la Casa del Popolo di Coiano. Un impegno nato all’indomani del licenziamento dei 422 operai con la contestuale chiusura dello stabilimento e che ha visto la solidarietà e la partecipazione di tantissimi circoli del nostro territorio. Un impegno che ha rappresentato per tutti noi un ritorno alle origini della nostra storia con la riappropriazione di quel ruolo fondamentale di mutuo soccorso proprio nei confronti delle classi sociali più deboli”. Per la Rsu ex Gkn, invece, “continua la convergenza e l’insorgenza a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell’arte, informazione e spettacolo. Siamo molto lieti di poter partecipare all’iniziativa a Coiano con Teatro Metropopolare e l’autrice Silvia Giagnoni. Un’ulteriore dimostrazione dell’abbraccio che è nato quel 9 luglio e che continua a esserci fra il Collettivo di fabbrica e il territorio e le sue realtà associative, e fra queste l’Arci, che hanno reso possibile questo straordinario percorso”.

L'”Insorgiamo tour” continuerà in Toscana con altri eventi, tra cui l’assemblea fiorentina del gruppo di supporto il 3 marzo prossimo al circolo Il Campino di Firenze e l’appuntamento organizzato dalla Comunità delle Piagge di don Alessandro Santoro al Centro Sociale il Pozzo il 4 marzo alle 17.30. Una serie di iniziative che prevedono un grande spettacolo il 20 marzo alle 18 al Teatrodante Carlo Monni, a Campi Bisenzio, con il concerto della scuola di musica di Fiesole e incursioni artistiche di David Riondino.