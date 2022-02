Vertenza Gkn: l'”Insorgiamo tour” guarda a sud. A Bari, Lecce e Taranto per costruire il 26 marzo

CAMPI BISENZIO – Una ventina tra operai e solidali sono partiti in delegazione per le nuova tappa dell’”Insorgiamo tour”, il ciclo di incontri, eventi, iniziative lanciate dal Collettivo di Fabbrica ex Gkn e dal gruppo di supporto Insorgiamo in vista della mobilitazione nazionale del prossimo 26 marzo a Firenze. Dopo l’incontro con i lavoratori in […]

CAMPI BISENZIO – Una ventina tra operai e solidali sono partiti in delegazione per le nuova tappa dell’”Insorgiamo tour”, il ciclo di incontri, eventi, iniziative lanciate dal Collettivo di Fabbrica ex Gkn e dal gruppo di supporto Insorgiamo in vista della mobilitazione nazionale del prossimo 26 marzo a Firenze. Dopo l’incontro con i lavoratori in lotta della Caterpillar a Jesi lo scorso 5 febbraio e la partecipata assemblea di Bologna di domenica 6, con oltre 300 persone assiepate dentro e fuori la Palestra popolare, la carovana si dirige in Puglia, iniziando a Bari oggi, 11 febbraio, alle 18 alla Camera del Lavoro autorganizzato di via Garruba 176, passando per Lecce domani, 12 febbraio alle 19, presso lo spazio sociale Zei nella Corte dei Chiaramonte 2 e arrivando infine a Taranto in piazza della Vittoria alle 10.30 di domenica 13 febbraio.

“L’”Insorgiamo tour” è quasi un atto dovuto, così come lo è la manifestazione del prossimo 26 marzo a Firenze – dice Dario Salvetti, delegato Rsu ex Gkn – in tutti questi mesi di lotta la solidarietà del territorio e di tutta la nostra famiglia allargata è stata fondamentale, senza questa saldatura tra il Collettivo di Fabbrica e il mondo che ci ha sostenuto non sarebbe stato possibile raggiungere i risultati, seppur temporanei, a cui siamo arrivati, dimostrando che solo con una forte convergenza è possibile ribaltare i rapporti di forza. Noi non siamo ancora salvi, ma grazie a tutto questo siamo riusciti ad annullare la procedura di licenziamento. E’ il momento di mettersi a disposizione, di restituire quel sostegno che abbiamo ricevuto generosamente in questi mesi”. “Faremo un vero e proprio giro d’Italia, – aggiunge Matteo Moretti, delegato Rsu ex Gkn – andando a incontrare movimenti, associazioni, vertenze, e arrivando in zone dove più acutamente si sente la crisi sociale, economica e ambientale che stiamo vivendo, come Taranto. Da questo tour nasceranno nuovi legami, si rafforzeranno quelli già esistenti. Incontreremo un’Italia in lotta e in movimento, che a questo punto ha bisogno di convergere e di camminare assieme verso il 26 marzo a Firenze. La domanda è semplice quanto ineludibile: se non ora, quando?”. L’”Insorgiamo tour” si sta sviluppando su un calendario ricco di eventi e di appuntamenti, a cominciare dalla prossima assemblea pubblica di giovedì 17 febbraio a Sesto Fiorentino per poi passare da Cosenza, Roma, Padova, Milano e molte altre date. A oggi sono una cinquantina gli appuntamenti, in aggiornamento, fino alla mobilitazione del 26 marzo a Firenze.